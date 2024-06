Seine Ansage sorgte im Grazer Rathaus für Aufsehen: Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) verordnet den Abteilungen ein Sparpaket und von minus zehn Prozent auf alles, was keine gesetzlichen Pflichtausgaben sind. Die Opposition sieht darin einen „Kahlschlag“, aber was heißt das für die Grazer selbst in Bezug auf die Gebühren wie Kanal und Müll, was für den Schuldenstand? Eber im Kurzinterview: