Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) hängte die Erwartungen nicht gerade hoch. In der Einladung zur Pressekonferenz, bei der er am Dienstag den Rechnungsabschluss der Stadt Graz für das 2023 präsentieren wollte, war von Krisen, Teuerungen und sinkenden Ertragsanteilen die Rede, die Städten und Gemeinden zu schaffen machen. Jubelmeldungen hatten Eber und der Grazer Finanzdirektor Johannes Müller tatsächlich nicht zu verkünden. Mit Blick auf die Entwicklung der Stadtfinanzen im Jahr 2023 unterstrich Eber jedoch: „Wir können stolz auf das Ergebnis sein. Durch einen enormen Kraftakt ist es uns gelungen, das Grazer Budget in den letzten zwei Jahren zu stabilisieren und die Schuldenentwicklung entscheidend zu bremsen. Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick: