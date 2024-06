Kleeblattlauf und USI-Fest: Er gehört zum Unileben wie Vorlesungen und Seminare: der legendäre Kleeblattlauf. Unglaubliche 500 Staffeln werden am morgigen Freitag wieder am Gelände des Universitätssportzentrums an den Start gehen. Wie schon in den vergangenen Jahren werden sich viele Teams wieder in originelle Kostüme werfen. Am Abend steht dann die 37. Ausgabe des USI-Festes auf dem Programm. Fünf Bühnen und 20 Liveacts werden beim größten Studierendenfest Europas aufgeboten.

Riverdays: Beim Wassersportfestival auf der Mur kann man von Freitag, bis 30. Juni in zahlreiche Sportarten hineinschnuppern, teilweise ist das Angebot kostenlos. Vom SUP-Yoga am Wasser bis zum Rudern und Raften kann alles ausprobiert werden. Ein Großteil der Aktivitäten wird beim Stadtstrand südlich der Seifenfabrik und in der Marina in der Angergasse 4 angeboten. Neben dem Mitmachangebot stehen gleich mehrere Sportbewerbe auf dem Programm. Kanuten und SUP-Spezialisten messen sich im Wettkampf.

Sommerfest im Schwarzenegger-Museum: Für das schon traditionelle Sommerfest im Schwarzenegger-Museum am Samstag hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen. Jung und Alt sind eingeladen, sich bei den „Arnies Live Classics“ zu messen. Durchtrainiert bis zur letzten Muskelfaser muss man dafür nicht sein, der Spaß steht im Vordergrund. Für die Musik sorgt unter anderen Dennis Jale, der seit 25 Jahren mit Hits von Elvis Presley auf der Bühne steht. Und wer weiß, vielleicht findet die Steirische Eiche ja selbst Zeit, kurz vorbeizuschauen. Schwarzenegger nimmt derzeit auf jeden Fall am Austrian World Summit in Wien teil.

Midsommar Fest und Sonnwendfeuer: Am Nikolaiplatz trifft man sich am Freitag (14 bis 19 Uhr) und am Samstag (11 bis 19 Uhr) zum Midsommar Fest. Beim Open-Air-Designmarkt gibt es Handgemachtes aus der Region. Swingtanzen mit „The Lindy Cats“ und Kreativworkshops werden geboten, „Omas Teekanne“ sorgt für Kuchen und Getränke. Traditioneller wird die Sommersonnenwende am Freitag beim Höchwirt am Zösenberg zelebriert. Ab 18 Uhr lädt man dort zur Sonnwendfeier samt Sonnwendfeuer.

VinziFest‘l: „Setz die her do neben mir“ ist auch heuer wieder das Motto des VinzFestes, das heuer zum “VinziFest‘l“ wurde. Es findet am Sonntag nach der Heiligen Messe in der Vinzenzkirche ab 11 Uhr im Pfarrgarten in der Lilienthalgasse 20 statt. Das musikalische Programm ist vielfältig. Die Band Rosenholz ist genauso vertreten wie die Fuchsbartl Banda. Kirchenführungen und Kinderprogramm bietet man an.

Sterrrn Festival: Der Grrrls Kulturverein hat sich der „Sichtbarmachung von queerfeministischer und emanzipatorischer subkultureller Musik und Kunstformen“ verschrieben. Diesen Anspruch setzt man zum dritten Mal bei einem eigenen Festival im Skulpturenpark in Premstätten um. Das dreitägige Festival wird am Freitag um 18.45 Uhr eröffnet.