Es läuft im Schwarzenegger-Museum: Im Vorjahr konnte man in Arnold Schwarzeneggers Geburtshaus in Thal einen Besucherrekord erzielen. Zurückzuführen ist das vor allem auf Netflix – „in den zwei Monaten, nachdem die Serie über Arnold auf Netflix erschienen ist, hatten wir allein 15.000 Besucher, 33.000 waren es im ganzen Jahr“, erzählt Initiator und Arnold-Jugendfreund Peter Urdl. Diesen Schwung will man heuer mitnehmen. „Wir haben viel vor“, sagt Geschäftsführerin Raffaela Langer. Im Zentrum steht natürlich wieder das große Sommerfest am 22. Juni, das wieder so gelegt wird, dass es Schwarzenegger theoretisch möglich wäre, im Anschluss an den Austrian World Summit in Wien vorbeizuschauen. „Zugesagt hat er schon, und er will auch Bundespräsident Alexander van der Bellen mitbringen“, sagt Urdl – wobei die steirische Eiche ihre Heimatbesuche zuletzt allerdings lieber äußerst spontan und ohne Medienrummel absolviert hat. Für die Musik sorgt jedenfalls Dennis Jale, der vor allem durch seine regelmäßigen Shows mit der Originalband von Elvis Presley bekannt ist.