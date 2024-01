Dass der selbsternannte Volks-Rock‘n‘ Roller Andreas Gabalier sich in der Vergangenheit immer wieder mit Terminator und Kaliforniens Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger getroffen hat, ist bekannt. Zahllose Fotos gibt es von den Zusammenkünften, die oftmals am Rande des Hahnenkammrennens im Tiroler Nobelskiort Kitzbühel stattgefunden haben.

Gabalier und Schwarzenegger gemeinsam bei der Weißwurstparty

Der Musiker und einstige Schauspieler trafen vor allem bei der Weißwurstparty beim Stanglwirt in Going zusammen. Aber nicht nur. Denn 2019 haben die beiden Steirer sogar einen eigenen Song herausgegeben: „Pump It Up - The Motivation Song“. Bilder der Vergangenheit zeigen sie auch beim gemeinsamen Radfahren.

Für Gabalier dürften all diese Begegnungen besonders hohen emotionalen Wert gehabt haben. Dass Schwarzenegger für den erfolgreichen Sänger ein Idol ist, kristallisierte sich bereits im Vorjahr heraus, als er in seinem eigenen Hochglanz-Magazin von der steirischen Eiche schwärmte: „Ich bewundere Arnold, weil er in unterschiedlichen Sparten bewiesen hat, dass man alles erreichen kann.“ Das sei schon als Kind so gewesen.

All das sei zu einer Zeit gewesen, „als es niemand für möglich gehalten hätte, dass ein Bua aus der Steiermark auch nur den Funken einer Chance in den USA hat.“ Damit habe Arnie dem steirischen Musiker gezeigt, dass man alles schaffen kann: „Nur der Geist ist das Limit“.

Im Rahmen des heurigen Zusammentreffens der beiden Steirer in Tirol legt Gabalier gegenüber der deutschen „Bunte“ noch einmal nach – und nannte drei Eigenschaften, die er an Schwarzenegger besonders schätzt: „Disziplin, Durchhaltevermögen und Begeisterung fürs Leben“.

Gabalier und Schwarzenegger teilen Vorliebe für Fitnessstudios

Neben der Liebe zur Steiermark, die Schwarzenegger nach wie vor regelmäßig besucht, teilen die beiden auch noch eine andere Leidenschaft – jene für das Fitnessstudio. Wohl deshalb hat man den gemeinsamen Motivation-Song damals auch in einem dieser Studios gedreht.