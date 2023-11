Ein besonderer Gast stattete Peter Urdl, Jugendfreund von Arnold Schwarzenegger, im Schwarzenegger-Museum in Thal einen Besuch ab. Der uneheliche Sohn des Terminators, Joseph Baena, ist für Dreharbeiten in München aus Kalifornien nach Europa gereist und legte dabei auch einen Zwischenstopp in der Steiermark ein. „Ich dachte wirklich, Arnold steht neben mir“, berichtet Urdl über die Ähnlichkeit zwischen den beiden Männern. Er führte Baena und dessen Lebensgefährtin persönlich durch das Geburtshaus des Steirers führte. Das letzte Mal war Baena vor acht Jahren zu Besuch in Thal gewesen.