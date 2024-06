Bus statt Bim: Das heißt es für Fahrgäste der Linien 4 und 5 bis zum 5. Juli. Aufgrund von Gleisbauarbeiten am Jakominigürtel und in der Lauzilgasse wird der Streckenabschnitt vom Jakominiplatz zum Murpark beziehungsweise Puntigam mit einem Ersatzverkehr bedient. Auf den Abschnitten vom Jakominiplatz nach Reininghaus (4) und Andritz (5) bleibt die Straßenbahn das Mittel der Wahl.

Die Linien E4 und E5 fahren am Jakominiplatz vom „Steig Y“ ab, der sich am Beginn der Jakoministraße befindet. Für die Linie besteht ja bereits ein Ersatzbus aufgrund des zweigleisigen Ausbaus in der Triester Straße, dieser wird einfach verlängert. Die aktuellen Gleisbaustellen haben auch Auswirkungen auf die Nightlinie der Linie N5. Alle Details zu den aktuellen Linienführungen finden Sie hier.