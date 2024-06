„Im Fokus steht die fehlende, schnelle Radinfrastruktur, welche die Bezirke über die großen Grazer Gürtelstraßen verbinden könnte“ – so argumentieren die Organisatoren von Move It und Radlobby, warum sie am Freitag (14.6.) zur großen Radler-Demo aufrufen, der zweiten Auflage des Gürtelradeln. Zwölf Kilometer lang ist die Route, die unter anderem über den Grabengürtel inklusive Unterflurtrasse, Kalvarien-, Bahnhof-, Eggenberger-, Lazarett-, Karlauer- und Schönaugürtel. Gestartet wird bei der Oper (Franz-Graf-Allee) um 16 Uhr.

Die Demo wird von Live-Musik begleitet: Das Masala Brass Kollektiv fährt mit Lastenrädern mit. Die Demo-Organisatoren rollen abschnittsweise einen roten Teppich aus, um auf die fehlende Fahrradinfrastruktur auf den Hauptverkehrsadern hinzuweisen.

Seitens der Holding Graz informiert man Fahrgäste über „zahlreiche Anhaltungen von Straßenbahn- und Buslinien“ zwischen 16.30 und 17.30 Uhr. Die Linie 30 wird zwischen 15 und 19 Uhr umgeleitet. Alle Infos dazu gibt es hier.