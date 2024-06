Es ist ein Damoklesschwert, das über Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) schwebt: Sie, die die Unterführung Josef-Huber-Gasse nicht will, muss sie möglicherweise doch bauen lassen. Die Sache ist kompliziert. Einerseits würde der „Auto-Tunnel“ (Schwentner), der Reininghaus und die Innenstadt verbinden soll, mittlerweile 40 Millionen Euro kosten und den Mobilitätszielen der Stadt widersprechen. Andererseits droht der Stadt eine heftige Millionen-Klage von Bauträgern in Reininghaus, denn die Unterführung ist ein Aufschließungserfordernis. Sprich: Ab einem gewissen Zeitpunkt kann in Reininghaus nicht mehr gebaut werden, sollte es die Unterführung nicht geben.