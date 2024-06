Aus winzigen Wanderfalken-Küken wurden „Flugjäger“ in Ausbildung

Im April schlüpften vier Junge in der Nistnische der Wanderfalken am Turm der Grazer Herz-Jesu-Kirche. Der Blick ins Nest per Webcam fasziniert tausende Vogelfreunde. Warum die Jungtiere jetzt immer seltener zu sehen sind.