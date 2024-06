Ein Badetuch, das Rauschen des Wassers und warme Sonnenstrahlen im Gesicht. Was sich nach einem Sommerurlaub anhört, gehört an mehreren Orten in Graz mittlerweile zum Stadtbild. Egal ob in der Augartenbucht, am Stadtstrand oder am Stadtbalkon. Während die Mur noch vor einigen Jahren lediglich für Aufsehen sorgte, wenn sie Hochwasser führte, hat sich zumindest das linke Murufer zu einer echten Erholungszone entwickelt. Allen voran die Augartenbucht, unweit des Grazer Zentrums. „Wir kommen vor allem am Vormittag gerne her, die Stimmung ist sehr entspannt und ruhig und alle haben hier einfach das gleiche Flair“, sagt die 19-jährige Theresa Gahr. Die Studentin nutzt den Park gemeinsam mit Freunden für einen sportlichen Ausgleich. Genau hier sieht sie auch noch Ausbaubedarf. „Ein Beachvolleyballplatz wäre noch super“, meint sie.