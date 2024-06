6,37 Millionen Menschen waren bei der EU Wahl 2024 in Österreich wahlberechtigt, 192.369 waren es in Graz. Hier erfahren Sie ab 23 Uhr alle Ergebnisse der Landeshauptstadt und der Gemeinden von Graz-Umgebung.

In der Stadt Graz waren für die EU Wahl 2024 insgesamt 192.369 Personen wahlberechtigt, um 5067 weniger als noch bei der Europawahl 2019. Das ist der in absoluten Zahlen größte Rückgang in der Steiermark. Gewählt werden konnte in insgesamt 279 Wahllokalen. Unter den Wahlberechtigten sind 2140 Auslandsösterreicher und 1161 Unionsbürger, also wahlberechtigte Angehörige anderer EU-Staaten. 33.507 Wahlkarten wurden ausgestellt. Die Listenerste der Gruppierung DNA, Maria Hubmer-Mogg, und auch der Listenzweite (Adrian Kawan) leben in der Landeshauptstadt.

Im Bezirk Graz-Umgebung gab es insgesamt 124.051 Wahlberechtigte. Mit plus 3204 Wahlberechtigten im Vergleich zu 2019 ist GU der steirische Bezirk mit dem größten Zuwachs. Von den Wahlberechtigten sind 615 Auslandsösterreicher und 358 Unionsbürger. 21.403 Wahlkarten wurden ausgestellt. Ab etwa 23 Uhr finden Sie hier die vorläufigen Ergebnisse für alle Gemeinden des am Vortag von Unwettern schwer getroffenen Bezirks, von Frohnleiten über Seiersberg-Pirka bis St. Marein.

Rückblick auf die Europawahl 2019

Die Wahlbeteiligung in Graz lag bei der EU-Wahl 2019 bei 61,1 %, was die höchste Beteiligung unter den steirischen Bezirken darstellt. Die Grünen erzielten damals unter den steirischen Bezirken mit 25,4 % ihr bestes Ergebnis in Graz, ebenso wie die Neos (12,0 %) und die KPÖ (2,1 %). Die SPÖ kam auf 20,3 %, ÖVP und FPÖ fuhren mit 26,0 % bzw. 12,8 % in der Landeshauptstadt ihr schlechtestes Resultat ein.

In Graz-Umgebung gaben 58,4 % der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Die auch 2024 kandidierenden Parteien kamen auf folgende Ergebnisse: ÖVP 35,5 %, SPÖ 19,9 %, FPÖ 20,5 %, Grüne 13,7 %, Neos 8,6 %, KPÖ 0,9 %.