Bislang blieb es bei gesperrten Parkplätzen auf Höhe „Laufke“ und bei Bodenmarkierungen. Dass die Bauarbeiter in der Grazer Elisabethstraße nun aber Ernst machen, merken Autolenker erstmals am Mittwochmorgen massiv: Ab sofort steht in beide Richtungen nur mehr jeweils eine Fahrspur zur Verfügung, zudem wurde ein Abbiegeverbot in Richtung Merangasse eingerichtet sowie ein Rechtsfahrgebot aus der Beethovengasse kommend. Ums kurz zu machen: Es staut in der Elisabethstraße.