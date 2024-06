Egal, ob Autolenkerinnen und Autolenker, Unternehmer oder Gemeinderäte: Kaum ein Thema wird in Grazer derzeit so hitzig debattiert wie die Straßenbaustellen. Zum einen geht es um die Dauer der Arbeiten, nehmen diese doch oft gleich mehrere Jahre in Anspruch – und legen in dieser Zeit Hauptverkehrsrouten lahm und bremsen Einkaufsstraßen. „Da kommen s‘ ja in Wien mit den U-Bahn-Ausbauten schneller voran“, ist ein oft gehörter Vergleich. Zum anderen sorgen die Umstände für Ärger, dass Großbaustellen parallel stattfinden und teilweise an Plätzen gegraben wird, die erst Monate zuvor umgepflügt wurden.