Am Pfingstsamstag starten nach dem Frühstart der Auster in Eggenberg, die am 1. Mai öffnete, und des Margarethenbads, das heuer schon am 11. Mai seine Tore öffnete, nun auch die restlichen Bäder in die Sommersaison 2024. Dabei scheint auch das Wetter mitzuspielen, am Samstag sollte die Temperatur laut Geosphere Austria bis zum Nachmittag auf angenehme 20 bis 24 Grad steigen, am Sonntag werden bis zu 25 Grad erwartet, am Pfingstmontag wird es schwül und unbeständig bei Temperaturen von bis zu 24 Grad.

Just im Ragnitzbad, wo heuer ein neues Betreiberduo übernommen hat, kann man wegen technischer Probleme erst mit Verspätung eröffnen: Am 25. Mai soll es dann aber so weit sein.