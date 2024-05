Bitte warten heißt es für alle Göstinger und Andritzer. Der Pongratz-Moore-Steg, die für Fußgänger und Radfahrer so wichtige Verbindung über die Mur, ist seit Juli 2023 gesperrt, der geplante Neubau wird nicht vor 2026 fertig sein. Im Februar hatte es noch geheißen, der Baustart sei bis ende 2024 möglich. „Es stört mich als Fußgängerin und Radfahrerin persönlich auch, dass wir so lange auf sie verzichten müssen“, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). „Es gibt allerdings Gesetze und rechtliche Rahmen, die wir bei der Neuerrichtung der Brücke nicht übergehen können. Ich tue alles in meiner Macht stehende, um den Bau zu beschleunigen. Der Auftrag an die Abteilungen ist klar: Die Neuerrichtung hat oberste Priorität.“