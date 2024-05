Wer weiß, wie die Sache ausgegangen wäre, würde ein Mitglied der FF Steinberg-Rohrbach nicht in der Nähe des Unglücksortes wohnen. So aber war es Schicksal, dass die Alarmierung den Kameraden ganz privat erreichte – und er am Freitag in Thal (Graz-Umgebung) zum Lebensretter wurde: Er konnte in letzter Sekunde einen 81-Jährigen aus dessen Auto befreien, das aus bislang noch unbekannter Ursache über eine Böschung gestürzt und in der Folge in einem Fischteich versunken war. Der Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades per Hubschrauber ins LKH Graz geflogen. „Unser Kamerad, der Erste Hilfe leistete und somit zum Lebensretter wurde, verletzte sich bei den Rettungsmaßnahmen leicht und wurde mit der Rettung zur Beobachtung in das Spital gebracht“, meldet die FF Steinberg-Rohrbach via Soziale Medien.

Der Pkw war im Fischteich versunken © FF Steinberg-Rohrbach/Dirnberger

Wie die Polizei ergänzend berichtet, war der 31-jährige Feuerwehrmann in den Teich gesprungen, um sofort die hintere Seitenscheibe des Fahrzeuges einzuschlagen. Dabei dürfte er sich an der Hand verletzt haben. Neben dem Roten Kreuz waren auch Trupps der FF Steinberg-Rohrbach und FF St. Oswald-St. Bartholomä sowie die Betriebsfeuerwehr der Firma Sappi im Einsatz, um letztlich den Pkw zu bergen. Zuvor mussten Taucher noch Sicherungsarbeiten beim Auto unter Wasser durchführen.