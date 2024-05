So viele Kunden wie noch sind derzeit beim stadteigenen Auto- und Lastenradverleih „Tim“ registriert: 6300 Menschen mieten sich regelmäßig ein Auto (ab fünf Euro pro Stunde). Der neuerliche Sprung nach oben hat vor allem mit dem Klimaticket Steiermark zu tun: Menschen mit Klimaticket sparen sich die tim-Grundgebühr von sieben Euro im Monat. Was 2016 mit einem Pilotversuch am Hasnerplatz begonnen hat, hat sich über die acht Jahre ordentlich ausgewachsen: Heute umfasst der Fuhrpark in Graz 86 Fahrzeuge und sechs Lastenräder, dazu kommen noch zahlreiche Regio-tim-Angebote in Graz-Umgebung und im steirischen Zentralraum.