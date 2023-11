Autos sind zum Teilen da. Jedenfalls nach Meinung jener 5900 Kundinnen und Kunden, die bei „tim“ in Graz mitmachen. Hinter diesen drei Buchstaben verbirgt sich ja „täglich.intelligent.mobil“ – und hinter dem Projekt die Idee, Carsharing und (Elektro-)Mietautos, Taxis und auch Lastenräder an Standorten mit Öffi-Anschluss anzubieten. Mehr als 40.000 Buchungen gibt es dazu bereits pro Jahr, ab sofort auch für einen neuen Standort: Am Campus der TU in der Inffeldgasse warten zwei neue E-Autos und eine dazugehörige (also nicht öffentliche) Ladestation.