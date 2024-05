Rechtzeitig? Na ja, wie man es nimmt. Jedenfalls erhielten am gestrigen 30. April viele Kunden von Gustmobil eine E-Mail: Man müsse sie „leider darüber informieren“, dass mit 30. April das Sammeltaxi in Graz und Umgebung ausläuft. Überall? Nein, in Graz und ausgewählten Umlandgemeinden bleibt der Motor warm, das Angebot aufrecht. Bis zum Neustart im Juli.