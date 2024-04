Die anfangs unklare Lage und der Umstand, dass parallel gleich sechs Schülerinnen und Schüler von massiven Kreislaufproblemen betroffen waren, sorgten am Donnerstag für einen Großeinsatz der Rettungskräfte an einer Mittelschule in Graz-Umgebung. Polizei, Feuerwehr und sogar ein Rettungshubschrauber waren schließlich vor Ort. Im Laufe des gestrigen Tages konnte zum Glück Entwarnung gegeben werden, zumindest im Hinblick auf den Gesundheitszustand der Schüler – nicht aber bei der gefährlichen Ursache dafür: Der im deutschsprachigen Raum bekannte Gefahrenhinweis vor einer vermeintlichen „Mutprobe“, gezeigt auf gerade bei Jugendlichen beliebten Videoplattformen, wird nun auch hierzulande mit Nachdruck ausgesprochen.