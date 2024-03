Das Schuljahr ist auf der Zielgeraden, die Maturaprüfungen stehen an und damit für viele Schüler*innen auch die Frage, welches Studium sie aufnehmen wollen. Informationen und Beratung dazu bieten Universität Graz, TU Graz und Kunstuni Graz am gemeinsamen Tag der offenen Tür am 4. April 2024. Zwischen 9 und 16 Uhr erwarten die Besucher*innen Campus-Touren, Info-Sessions, Führungen durch Forschungslabore und persönliche Beratung zu den insgesamt über 300 Studiengängen an den drei Grazer Universitäten. Eltern und Lehrende sind ebenso herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zwischen den drei Universitäten pendeln kostenlose Shuttle-Busse.an.