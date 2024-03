Heißen steirische Fachhochschulen bald anders?

FHs dürfen sich jetzt „Hochschule“ nennen. Das würde sie namentlich näher an Unis rücken. Die FH Joanneum hat eine Evaluierung gestartet, die FH Campus 02 will abwarten. Woanders schlägt man den Weg fix ein. Was sind die Vor- und Nachteile?