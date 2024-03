Seit mehr als zehn Jahren gibt es die sogenannte Steirische Hochschulkonferenz, ein Zusammenschluss der fünf steirischen Universitäten, der beiden Fachhochschulen und der beiden Pädagogischen Hochschulen. Abwechselnd präsidiert ein Rektor oder eine Rektorin diese Plattform, und diesmal war FH-Campus-02-Chefin Kristina Edlinger-Ploder an der Reihe. Sie hatte ja damals in ihrer Rolle als Landesrätin die Gründung dieser Plattform angeregt bzw. unterstützt. Am Donnerstag veranstaltete sie als Gastgeberin an der FH Campus 02 den ersten Empfang der Steirischen Hochschulkonferenz.