1050 neue Studienplätze an Fachhochschulen soll es bis 2026 in Österreich geben. Dafür nimmt das Bundesministerium rund 1,8 Milliarden Euro in die Hand. Das verkündete Bildungsminister Martin Polaschek heute in der Lehrlingswerkstatt der KNAPP AG in Hart bei Graz. Das Ziel: Dem Fachkräftemangel, vor allem in MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), aber auch in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit entgegenzuwirken. „Wir brauchen mehr Fachkräfte gerade im MINT-Bereich, deshalb möchten wir mehr für die Förderung der Menschen in diesem Bereich tun“, meint Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP).