Die Polizei bittet derzeit um Hinweise nach einem Vorfall in einer leerstehenden Wohnung in der Ekkehard-Hauer-Straße in Graz-Wetzelsdorf. Die Wohnung wird derzeit saniert, mehrere Firmen sind dort aktuell mit Renovierungsarbeiten beschäftigt.

Schon Sonntagmittag zwischen 11 und 13 Uhr dürften die unbekannten Täter zugeschlagen und gleich drei Schleifmaschinen im Wert von mehrere Tausend Euro mitgenommen haben. Die Ermittlungen laufen.

Personsbeschreibungen

Zeugen konnte jedenfalls zwei Tatverdächtige beim Verlassen der Wohnung beobachten.

• Tatverdächtiger 1: Mann; etwa 1,85 Meter groß; normale Statur (ca. 80 bis 90 kg); dunkle bzw. kurze, gelockte Haare; bekleidet mit einer dunkelblauen und langen Jeans sowie einer roten, langen Daunenjacke;

• Tatverdächtiger 2: Mann; etwa 1,75 Meter groß; schlank (ca. 70 kg); dunkle und kurze, glatte Haare; bekleidet mit einer dunkelgrauen Arbeitermontur, grauen Arbeitshandschuhen sowie einer blauen, chirurgischen OP-Maske;

Hinweise sind erbeten an: Polizeiinspektion Graz-Kärntnerstraße, Tel. 059 133-6586