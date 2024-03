Mit dem heutigen Beschluss der Landesregierung ist es offiziell: Rainer Beck wird neuer Altstadtanwalt in Graz. Nominiert wurde er für diese Funktion wie vorgesehen von der Stadt Graz. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Dr. Rainer Beck einen sehr engagierten Experten für die wichtige Funktion des Grazer Altstadtanwalts gewonnen haben. Durch seine starke Verankerung im Kulturbereich wird es eine neue Qualität in der Zusammenarbeit geben“, hatte Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) bei seiner Nominierung in Februar betont.