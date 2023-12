Mit Elan trat Armin Stolz 2019 die Nachfolge von Manfred Rupprecht als Altstadtanwalt an. „Altstadtanwalt ist kein Liebhaberjob, dafür braucht es einen Vollblutjuristen“, unterstrich er damals in einem Interview mit der Kleinen Zeitung. Schon bald schränkte eine besonders aggressive Form der Leukämie allerdings seinen Tatendrang ein. Von der Arbeit am neuen Ortsbildgesetzes für die Steiermark ließ sich der langjährige Assistenzprofessor am Institut für Öffentliches Recht und Politikwissenschaft der Uni Graz aber nicht abhalten.