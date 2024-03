„Wir werden einfach nicht gehört.“ So fasst Karlheinz Wagemann stellvertretend der Ärger der Anrainer zusammen und erklärt, warum er und rund 30 weitere Personen am Montagfrüh zwischen 6.30 Uhr und 8.30 Uhr den Neufeldweg gesperrt haben. Sinn der Aktion: Sie Leute machten ihrem Unmut über die Fahrradstraße in der Marburger Straße Luft.