Die Betten und Kästen aus hellem Holz sind in Zimmern bereits aufgebaut, die drei Badezimmer präsentieren sich frisch verfliest, Küche und Gemeinschaftswohnraum sind modern möbliert. In dem Haus in der Überfuhrgasse im Grazer Bezirk Lend ist alles bereit für den ersten Bewohner, der am Montag einziehen wird. Bis zu neun weitere sollen in den kommenden Wochen und Monaten folgen und im Haus für junge Erwachse zwischen 18 und 26 Jahren unterkommen, das die Stadt Graz nun eröffnet. Die Einrichtung steht jungen Menschen offen, die keine Wohnung haben oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind und die mit weiteren ernsthaften Problemen in ihrem Leben kämpfen: wenig familiärer Rückhalt, abgebrochene Ausbildung, Schulden, psychische Erkrankungen oder Suchterkrankungen.