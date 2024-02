Es herrscht eine neue Dynamik innerhalb der Grazer Koalition. Das hat vor allem mit dem kleinsten der drei Partner zu tun, der SPÖ. Unter der Führung von Neo-Klubchefin Daniela Schlüsselberger legt man ein neues Selbstbewusstsein an den Tag, das so in den vergangenen 15 bis 20 Jahren – gebeutelt von einer Wahlniederlage nach der anderen – nicht mehr vorhanden war.