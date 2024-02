Seit 2019 war die Suche nach der Schönsten der Bundesländer gestoppt, nun werden sie wieder gesucht: Am 9. März 2024 findet wieder eine Wahl zum Miss und Mister Steiermark statt. Bevor die Wahl im Einkaufszentrum Shopping Nord über die Bühne geht, werden aber noch Kandidatinnen oder Kandidaten gesucht, die „nicht nur ästhetische Anmut, sondern auch Intellekt, soziales Engagement und persönliche Ausstrahlung“ haben, wie es heißt. Dafür kann man sich online bewerben – Voraussetzungen sind die österreichische Staatsbürgerschaft und ein Mindestalter von mehr als 18 Jahren, verheiratet darf man nicht sein.

Zusätzlich wird aber auch noch gecastet: Die letzten beiden Castings finden am Freitag, 16. Februar, von 10 bis 14 Uhr im Shopping Nord statt, sowie am Montag, 26. Februar, von 10 bis 14 Uhr im Frisiersalon von Dieter Ferschinger in der Neutorgasse 55.