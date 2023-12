Nach einigen Miss-Tönen in der Welt der österreichischen Schönheitsköniginnen kehren die Bundesländerwahlen wieder zurück. Auch in der Steiermark. Veranstalter in der Steiermark ist die Kapfenberger Agentur media.con unter der Leitung von Wolfgang Koinig. Nun steht auch fest, wann und wo die Kür der schönsten Steirerinnen und Steirer ausgetragen wird: Und zwar am 9. März 2024 im Grazer Einkaufszentrum Shopping Nord.