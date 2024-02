Es ist fast wie in einem Film mit magischen Türen und so. Martin Poppmeier dreht den Schlüssel, dann streckt der Citypark-Eigentümervertreter galant die Hand aus und lädt zum Eintritt. Und kaum geht man durch die improvisierte Mauer im ersten Stock des Grazer Einkaufzentrums, lässt sich erahnen, wofür zumindest ein Teil der Umbaukosten eingesetzt wird: Denn hinter der Mauer erstreckt sich eine riesige Fläche, die gerade für den neuen Ankermieter „Peek&Cloppenburg“ hergerichtet wird. Samt Schaufenster direkt zum Lazarettgürtel hin.





Es sind 25 Millionen Euro, die man derzeit beim Citypark investiert. Dabei hat dieses Budget noch gar nichts mit dem geplanten Herzstück in Sachen Umbau zu tun: Die Tramlinie 8 wird ja künftig vom Jakominiplatz via Griesplatz direkt zum Einkaufszentrum fahren, ehe sie nach Reininghaus abbiegt. Es soll auch die Weichenstellung für die Erweiterung des Areals sein, zu der neben Shops vor allem auch ein öffentlicher Platz samt Grünflächen sowie kulturelle Einrichtungen gehören.

Doch während man diesbezüglich noch auf baldiges Grünlicht durch die Stadt Graz hofft, drückt Martin Poppmeier selbst aufs Gas: Bei laufendem Betrieb ist längst die Erneuerung des Intersparmarktes vom Stapel gelaufen. Dieser soll auf 4200 Quadratmetern einer der modernsten seiner Art werden und im Juli eröffnen – inklusive „optimierter Wege im Markt selbst“ sowie offener Küche mit Leberkäse, Bowls und mehr. „Und über den gesamten Eingangsbereich zum Interspar wird sich eine einladende Glaswand erstrecken“, verrät Poppmeier. Direkt nebenan entsteht ebenfalls ein nagelneuer Hervis-Sportshop.

Hinter Martin Poppmeier erstreckt sich die künftige P&C-Fläche © Ripix

Anfang Oktober erfolgt indes der Zieleinlauf beim zweiten Umbau-Puzzlestück mit der Eröffnung der Peek&Cloppenburg-Filiale. Als erste in der Landeshauptstadt, in der Shoppingcity Seiersberg gibt es ja schon länger einen Shop mit der Mode der deutschen Firma. Im Citypark wird die Verkaufsfläche „rund 3000 Quadratmeter einnehmen“, meint Poppmeier nach dem Schritt über die Türschwelle. Der Clou: Ein riesiges Schaufenster wird künftig gar vom Lazarettgürtel aus den Blick in den Shop ermöglichen.



Ebenfalls Anfang Oktober werden Tausende Läuferinnen und Läufer das Einkaufszentrum bevölkern, freut sich Wolfgang Forstner, im Citypark-Team für neue Projekte verantwortlich. „Bei uns wird ja die Startnummernausgabe für den Graz-Marathon über die Bühne gehen, das wird ein Spektakel.“