Es rührt sich was beim „Citypark“: Wie Eigentümervertreter Martin Poppmeier am Dienstag bekannt gibt, wird das bekannte Modeunternehmen „Peek & Cloppenburg“ im Herbst 2024 einen Store im Grazer Einkaufszentrum am Lazarettgürtel eröffnen - den ersten in der Landeshauptstadt selbst. In der Shoppingcity Seiersberg gibt es ja schon länger einen Shop mit der Mode der deutschen Firma. Man freue sich auf diese Neueröffnung, um für Kundinnen und Kunden „in Graz und Umgebung noch besser erreichbar zu sein“, so Hans-Peter Pichler, Regional Sales Manager von Peek & Cloppenburg.