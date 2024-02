Nudeln, die in der Slowakei handgefertigt werden und Frauen davor bewahren Geld als Bettlerinnen im Ausland verdienen zu müssen. Das ist seit mittlerweile 17 Jahren das Konzept der VinziPasta. Die Nudeln werden dabei von Romnja, die in der Slowakei eine Minderheit darstellen, handgefertigt. Der Hartweizengries und die Freilandeier für die Herstellung kommen aus Österreich. Die fertigen Nudeln können dann als essbare Spende in der Steiermark beim VinziHaus in Graz-Eggenberg und bei einigen Spar-Filialen in Graz-Umgebung gekauft werden.