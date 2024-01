Im Brauquartier in Graz-Puntigam kam es am Samstagnachmittag zu einem Brand in einer Parkgarage. Weil die Brandfeuerwehr Graz schnell zur Tat schritt, konnte der Brand innerhalb einer Stunde gelöscht werden. Über den genauen Auslöser für den Brand wird noch polizeilich ermittelt, Verletzte gab es keine. Mit Nachlösch- und Sicherungsarbeiten dauerte der Einsatz insgesamt rund zweieinhalb Stunden.