Wie man aus der Not eine vermeintliche Tugend und aus einer Kfz-Spur einen Radweg macht, zeigt die Stadt Graz ab 8. Jänner in der Innenstadt. Zur Dauerbaustelle in der Neutorgasse, bedingt durch die Arbeiten an der künftigen Straßenbahnroute, kommt ja ein neues Umpflügen hinzu: Ebenfalls mit Blick auf die neue Tramstrecke via Belgiergasse wird die Tegetthoffbrücke „ertüchtigt“, also erneuert, und auf die Last von Straßenbahngarnituren vorbereitet. Wie berichtet, wirkt sich das auf alle Verkehrsteilnehmer aus.