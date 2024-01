Einmal mehr beschäftigten wir noch am letzten Drücker eines Jahres die Presseabteilung von Google und baten um Auskunft: Wonach haben Grazerinnen und Grazer im Internet gesucht? Die Antworten lieferte einmal mehr der sogenannte „Trending“-Report: Dieser verdeutlicht wohlgemerkt nicht, welche Begriffe insgesamt am öftesten in die Google-Suchmaske eingegeben wurden (dabei handle es sich meistens „nur“ um Internetadressen von Firmen) – sondern welche Worte es in einem bestimmten Zeitraum und binnen kürzester Zeit waren. Also die „am stärksten aufsteigenden Suchbegriffe“, da diese Hitliste meist aussagekräftiger sei.