In der Nacht von 9. auf den 10. November 1938 wurden im damaligen Nazideutschland Gewalttaten gegen Jüdinnen und Juden verübt. Auch in Graz brannte die Synagoge, auch in Graz wurden Menschen gedemütigt und misshandelt. Diese Novemberpogrome markierten den Übergang von der Diskriminierung der Juden seit 1933 zur systematischen Verfolgung und Tötung.