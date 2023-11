Das Licht in der Synagoge ist gedämpft – es ist dem Anlass geschuldet: In der Nacht von 9. auf 10. November 1938, genau vor 85 Jahren, kam es in Graz wie in vielen anderen Städten in Nazi-Deutschland zu Pogromen gegenüber Jüdinnen und Juden. Zu dem Gedenken gekommen sind die Spitzen der Landespolitik, Vertreter der Stadt Graz sowie anderer Religionsgemeinschaften im Land.