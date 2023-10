Das Hin und Her mit der Israel-Fahne am Grazer Rathaus nimmt vorerst kein Ende. Nach langem politischem Tauziehen und einem Gemeinderatsbeschluss wurde sie ja am 22. Oktober als Zeichen der Solidarität nach der Terror-Attacke der Hamas montiert - warum aber quer über den Rathausbalkon und nicht ordentlich gehisst wie die Österreich-, Steiermark- und EU-Fahne darüber, haben sich viele gefragt? Die Antwort: Weil es sich um eine alte Fahne aus Stoff handelt, die nicht in die modernen Verankerungen passen und die außerdem kleiner ist als die anderen Fahnen.