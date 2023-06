Die Liebe ist (und bleibt) ein seltsames Spiel: „Er hat mir das Blaue vom Himmel versprochen und schwor mir, dass es nur mich für ihn gibt“, erzählt die Angeklagte am Straflandesgericht. Bloß – sie war nicht die Einzige: „Ich war in ihn verliebt, hab’ ihm alles geglaubt. Und dann erfahre ich, dass er in der Swinger-Szene aktiv ist und ganz viele Frauen hat.“