Mitglieder des Liezener Damen-Lions-Clubs „Anasia“ und ihre männlichen Kollegen sowie Vertreter der Jugendorganisation der Lions haben sich dieser Tage vor einem Supermarkt in der Bezirkshauptstadt eingefunden, um Lebensmittelspenden für armutsgefährdete Menschen zu sammeln. Zahlreiche Kundinnen und Kunden folgten dem Aufruf, Lebensmittel, Hygieneartikel und Babynahrung am Stand der Lions abzugeben.

Insgesamt konnten schließlich 431 Kilogramm an Spenden an die Tafel Liezen, die Bedürftige versorgt, übergeben werden.