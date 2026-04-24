Er ist seit 37 Jahren Zeugwart des TUS Gröbming und seit 25 Jahren zudem auch Platzwart: Manfred „Raul“ Schwab. Für Generationen von Spielern sei er verlässlicher Begleiter und Ansprechpartner wie auch eine Persönlichkeit, die den Verein wesentlich mitprägt. „Mit seiner bodenständigen Art, seinem Engagement und seiner tiefen Verbundenheit zum TUS steht er beispielhaft für jene Menschen, die das Rückgrat des Vereinslebens bilden“, heißt es seitens der Marktgemeinde Gröbming. Und deshalb wurde Schwab dieser Tage – genauer im Zuge des Gebietsliga-Derbys zwischen dem TUS Gröbming und dem SV Pruggern – die Goldene Ehrennadel überreicht.

Die Arbeit Schwabs sei „ein echtes Lebenswerk für den Verein. Solche Menschen stehen vielleicht nicht immer in der ersten Reihe, aber sie sind es, die Zusammenhalt, Kameradschaft und Identität in einem Verein maßgeblich mittragen“, betonte Bürgermeister Thomas Reingruber in seiner Ansprache.