26 Bewerbsgruppen kamen am vergangenen Samstag zum vierten Kuppelbewerb der Freiwilligen Feuerwehr Unterburg. Sie sorgten nicht nur für einen spannenden Nachmittag, sondern aufgrund ihrer Anzahl auch für einen neuen Rekord. Um Punkt 13 Uhr fiel der Startschuss für den ersten Durchgang, „es wurde eine Top-Zeit nach der nächsten erarbeitet und gekuppelt, als gäbe es kein Morgen“, vermelden die Veranstalter.

Die Bewerbsgruppen sorgten für Spannung in Unterburg © FF Unterburg

Die Gastgeber sorgten bereits im Grunddurchgang für die Tagesbestzeit, im Duell um den dritten Platz mussten sie sich dann der FF Singsdorf-Edlach geschlagen geben. Im Finale standen sich die FF Pruggern und die Feuerwehr Schattleiten gegenüber. Zwei fehlerfreie Durchgänge bescherten der Pruggerer Bewerbsgruppe 1 schließlich den Sieg.

Den Pokal und die Trophäe durfte sie am Abend bei der Siegerehrung am Dorfplatz entgegennehmen, im Anschluss wurden die Erfolge von allen dann noch im Partystadl gefeiert.