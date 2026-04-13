Beim Straßenrennen in St. Marein-Feistritz konnte der Verein „Ergo School Race“ mehrere Medaillen feiern. In der Klasse U13 weiblich sicherte sich Hanna Selinger den Landesmeistertitel der Steiermark. Frieda Zeiringer holte in der Kategorie U15 weiblich die Bronzemedaille. Und Mira Fritz aus Irdning vom Junior Cycling Team erreichte in der Klasse U17 weiblich ebenfalls den dritten Platz. Sie war bei früheren Veranstaltungen des Ergo School Race schon aktiv.

ASKÖ-Steiermark-Präsident Gerhard Widmann zeigte sich erfreut über die Leistungen der jungen Sportlerinnen und Sportler. Besonders hob er die Erfolge aus dem Bezirk Liezen hervor und gratulierte zu den gewonnen Medaillen. Das Rennen sei ein wichtiges Zeichen für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit im steirischen Radsport.