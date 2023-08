"Hunderte Stunden“ hat Franz Stadler in die Recherchen über die Dreharbeiten von „Wolfsblut“ investiert. „Mich hat als Kind schon das gleichnamige Buch von Jack London in den Bann gezogen“, erzählt er. Als Zwölfjähriger ging’s dann mit dem Vater vom damaligen Wohnort in Bad Aussee zur Kulissenstadt „Dawson City“ in der Nähe des Ödensees. Das Original liegt in Alaska und hatte zur Zeit des großen Goldrausches im Jahr 1898 an die 40.000 Einwohner, weiß Stadler. Er hat Fotos vom Ortskern der Originalstadt mitgebracht und die sehen dem Kulissendorf am Ödensee frappant ähnlich. Noch ein Detail: „Schriftsteller Jack London war zwei Jahre auf Goldsuche, hat aber nichts gefunden. Seine Erfahrungen von damals waren die Grundlage für 'Wolfsblut', das 1906 schon als Buch weltweit ein Bestseller wurde.“