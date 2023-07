Sie sind bis zu Ihrem zehnten Geburtstag in Rottenmann aufgewachsen. Wie hat Ihre Kindheit in Rottenmann Ihre Persönlichkeit und Ihren Werdegang beeinflusst?

HANS SIGL: Es war eine wunderschöne Zeit in Rottenmann und ich erinnere mich sehr gerne daran. Es war sehr behütet, idyllisch und bodenständig. Meine Liebe zur Natur und zur Ruhe in einer kleinen Stadt habe ich mir bewahrt. Großstadttrubel ist mir bis heute eher unangenehm.