Ein 82-jähriger Wiener und seine 74-jährige Ehefrau fuhren Freitagnachmittag von Schladming in Richtung Liezen. Auf der B320 in Wörschach kam der Pkw-Lenker aus derzeit noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach rechts ab und prallte in Folge gegen 15.30 Uhr frontal gegen einen Baum.

Der Rettungshubschrauber C14 transportierte den 82-Jährigen mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Schwarzach. Seine Ehefrau wurde vom Rettungshubschrauber C99, mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Diakonissenkrankenhaus Schladming geflogen.

Im Einsatz standen Einsatzkräfte der Rettung (ÖRK Stainach) und der Feuerwehr (FF Wörschach und Liezen).